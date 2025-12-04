יום שלישי ז אדר • אולם האחוזה מודיעין • ארוחה חגיגית
בתוכנית:
חופה גוררת חופה
פאנל מרתק - כל הכלים להפוך לרב מבוקש בתחום
עידכונים מעולם עורכי החופות
רבנים עורכי חופות בפאנל מרתק
שו"ת הלכתי
שאלות ותשובות מגדולי הרבנים והפוסקים
ארוחה חגיגית
בר קפה ומאפים | ארוחת צהרים מלאה
בית ישראל בידים שלכם
השקת מערך המלגות לרבנים שיחיו ע״י קרן תכלת (בלעדי למשתתפים)
מילואימניקים בחזית עולם החופות
הרב אברהם זרביב משתף בחופות המרגשות של השנתיים האחרונות
שי יוקרתי לכל משתתף
לכל משתתפי האירוע
קרן מלגות
השקת קרן המלגות תכלת
אני קורא לכם להצטרף ללימודים, להגדיל תורה ולהאדירה. על צוות ההכשרה נמנים ת"ח ורבני ערים חשובים שאת רובם אני מכיר, והם עושים מלאכת קודש בהכשרת פוסקים ומורי הוראה
הרה"ג רבי יצחק לוי שליט"ארב העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית
אין ספק שעל כל רב קהילה וכן כל אחד בעל עמדת השפעה רוחנית, מוכרח להשתלם ולהתמקצע בתחום עריכת חופה וקידושין, לצורך כך הוקם האירגון, אשר הינו למעשה בית הספר הגדול ביותר לרבנים ומורי הוראה, עם הרבנים והפוסקים מהשורה הראשונה, כי להיות רב קהילה ואפי' רב בביתו זה מחייב.
הרה"ג רבי אליהו יוחנן גוראריה שליט"ארב העיר חולון
ראיתי את שיטת הלימוד הנפלאה של האירגון - ומוכרחני להעיד שזהו מהפכה של ממש בעולם התורה, לא היה כבושם הזה מעולם, אני קורא לכל אחד ואחד לקבוע עתים לתורה ולהלכה במסלולי הלימוד, הן לבעלי בתים והן להכשרת רבנים.
הרה"ג רבי דוד לאו שליט"אהרב הראשי לישראל
ברצוני לשגר את איחולי וברכותי לכל הרבנים והאברכים אשר זוכים ללמוד במסגרת האירגון, אשריכם ומה טוב חלקכם, בפרט הלומדים את הלכות חופה וקידושין על מנת לערוך חופות בפועל, אשר זהו צו השעה ושליחות חשובה לערוך חופה כדת משה וישראל וככל מנהגי ישראל, חיילך לאורייתא!
הרה"ג רבי יצחק יוסף שליט"אהראשון לציון
האירגון שם לו למטרה לא רק ללמד הלכה, אלא להדריך כיצד ללמוד הלכה בעיון וביסודיות. ניתן ללמוד הלכות רבות בשינון, לעבור את הבחינות ולהצליח
מרן הרב דוד יוסף שליט״אהראשון לציון
האירגון ממשיכים את דרכו של רבי אלעזר בן עזריה כולם יכולים להיות בני תורה - בית המדרש פתוח לכולם
אני פוגש את התלמידים כמה נאה לדבר איתם בהלכה ולראות איך הם בקיאים, אני חותם על התעודות כי אני רואה איך הם יודעים את הנלמד.
מרן הרב קלמן בר שליט״א הרב הראשי לישראל
